Гуменник рассказал, что акклиматизация повлияла на его выступление на этапе Гран-при

Фигурист отметил, что с произвольной программой справился хорошо

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник считает, что на успешность его проката на третьем этапе Гран-при России в Красноярске повлияла акклиматизация. Об этом он рассказал журналистам.

После короткой программы действующий победитель финала Гран-при России Гуменник занимал пятое место. В воскресенье он получил за произвольную программу 172,36 балла и попал в число призеров соревнований.

"Очень легко настроиться, когда уже многое упущено. Большого волнения уже не было, катался с настроем - если все отлично получится, смогу куда-нибудь подняться. Нет значит нет. С произвольной справился хорошо, потому что убрал лутц. И то, что накрыла акклиматизация, компенсировало то, что я показал не полный свой контент. Я понимал, что на данный момент это будет оптимально. Вчера у меня не было большой подушки безопасности из-за акклиматизации", - сказал Гуменник.