Самарин рассказал, что наслаждается фигурным катанием в качестве "ветерана льда"

Спортсмен завоевал серебро на этапе Гран-при России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Александр Самарин почувствовал себя ветераном льда и теперь наслаждается фигурным катанием. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления на этапе Гран-при России в Красноярске.

Самарин завоевал серебряную медаль на этапе, победителем стал Дмитрий Алиев.

"Первый старт съедает намного больше, нужен был такой, чтобы встряхнуться, вспомнить, - сказал 25-летний Самарин. - Были и положительные, и отрицательные моменты. Ошибки рабочие - шел на все, все старался доделать, для первого раза пойдет. Ошибки были вчера, сегодня".

"Поздравляю Димку (Алиева - прим. ТАСС), очень здорово, что мы, ветераны льда, еще могем. У меня такого ни разу не было, чтобы у тебя только фигурное катание и ты им живешь. Я наслаждаюсь этим моментом, наслаждаюсь улыбками, контактом. Это классно. Да, сначала это стресс, волнение, но потом ты втягиваешься, видишь плоды работы, и это очень приятно", - подчеркнул фигурист.