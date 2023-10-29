Алиев сравнил новое поколение фигуристов с молодой картошкой

Спортсмен в воскресенье стал победителем этапа Гран-при России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Юным фигуристам проще дается исполнение четверных прыжков в силу физических особенностей организма. Такое мнение журналистам высказал чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев.

Алиев стал победителем третьего этапа Гран-при России в Красноярске. По сумме двух программ он набрал 260,07 балла. Вторым стал Александр Самарин (256,99), третьим - Петр Гуменник (242,77).

"Саша [Самарин] прав, мы с ним "девяностики" вдвоем остались, остальные помладше, - сказал Алиев. - Тенденция такая сейчас, что все рано начинают прыгать четверные. Это им проще дается - они юны, тело молодое, как молодая картошечка, мы же уже с гнильцой. Приятно выигрывать в такой компании, доказываешь себе, что ты еще на что-то способен даже с ошибками. Откиньте фигурное катание на пять лет назад. Вся жизнь - это прогресс в любой сфере. Илья Малинин прыгает четверной аксель, он задрал планку. Теперь к ней кто-то будет стремиться - один, второй, третий, и дальше будет ускоряться. Найдется корреспондент, который по сто статей в день будет делать, и за ним будут стремиться".

"Я не зол [на ошибки], все нормально, позитивно. Состояние глубокого выдоха - дожил эту половину дня. Такое ощущение, что за день уже двое суток прошло - рано тренировки начинались, уже два раза поспать успел. Получилось со старта сделать два четверных, они придали мне уверенности. Но потом выбило меня, ошибся. Тренерам даже показал - считайте, чтобы не ошибиться в количестве прыжков", - добавил Алиев.

Позже в воскресенье произвольные программы покажут женщины и спортивные пары. У дуэтов пройдет произвольный танец. Другие этапы Гран-при России примут Казань (11-12 ноября), Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнований, который прошел в Уфе, стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин.