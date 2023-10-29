Чесноков считает теннисиста Медведева фаворитом в матче против Синнера

Россиянин и итальянец в воскресенье сыграют в финальном матче на турнире в Вене

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев имеет больше шансов на победу в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, чем итальянец Янник Синнер. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, начало запланировано на 16:00 мск. 4 октября россиянин уступил итальянцу в финале турнира ATP в Пекине.

"Медведев сыграл несколько тяжелых матчей на турнире, а после этого он обычно играет все лучше и лучше. Когда они играли в прошлый раз, Синнер попадал все, что можно, но я думаю, что второй такой матч он не выдаст. Я думаю, Медведев доставит ему гораздо больше сложностей, чем в той игре. У Медведева чуть больше шансов на победу, но произойти может все что угодно, так как оба игрока находятся в потрясающей форме", - сказал Чесноков.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев является действующим победителем турнира, из россиян соревнования также выигрывал Андрей Рублев (2020).