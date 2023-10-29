Коллега погибшего в СВО тренера Денисова рассказал, что тот умел найти подход к подопечным

Алексей Гусев отметил, что дети к нему очень хорошо относились

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Погибший в ходе СВО мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов был хорошим тренером, который пользовался любовью и уважением у юных спортсменов. Об этом ТАСС рассказал коллега Денисова Алексей Гусев.

Пресс-служба Союза конькобежцев России ранее сообщила о гибели 28-летнего Денисова, который ранее входил в состав сборной Марий Эл по шорт-треку.

"Мы с Иваном несколько лет вместе вели секцию шорт-трека в Йошкар-Оле, - сказал Гусев. - Дети к нему очень хорошо относились, Иван умел найти подход к ребятам. Потом он уехал тренировать в Калининградскую область, затем некоторое время работал в Турции, после чего вернулся на родину, откуда и ушел на СВО".

Денисов получил звание мастера спорта России в 2015 году.