29 октября, 08:49
Зимние олимпийские виды спорта

Коллега погибшего в СВО тренера Денисова рассказал, что тот умел найти подход к подопечным

Алексей Гусев отметил, что дети к нему очень хорошо относились

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Погибший в ходе СВО мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов был хорошим тренером, который пользовался любовью и уважением у юных спортсменов. Об этом ТАСС рассказал коллега Денисова Алексей Гусев.

Пресс-служба Союза конькобежцев России ранее сообщила о гибели 28-летнего Денисова, который ранее входил в состав сборной Марий Эл по шорт-треку.

"Мы с Иваном несколько лет вместе вели секцию шорт-трека в Йошкар-Оле, - сказал Гусев. - Дети к нему очень хорошо относились, Иван умел найти подход к ребятам. Потом он уехал тренировать в Калининградскую область, затем некоторое время работал в Турции, после чего вернулся на родину, откуда и ушел на СВО".

Денисов получил звание мастера спорта России в 2015 году. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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