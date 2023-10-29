Фигурист Ходыкин сообщил, что его партнерша Собинина каталась в Красноярске на уколах

Спортсмены отметили, что из-за этого они решили упростить контент в прокатах

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристка Таисия Собинина выступала на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске на уколах. Об этом журналистам рассказал ее партнер по паре Денис Ходыкин.

По сумме двух программ Собинина и Ходыкин набрали 188,72 балла.

"Мы рады, что выступили, докатали, - сказал Ходыкин. - Мы не озвучивали это раньше, но сейчас я могу сказать спасибо врачам Красноярска, которые дали нам возможность выступить. Поставили [Таисии] уколы. У нее очень сильно заболела спина за три дня до отъезда. Мы почти не катались, не делали элементы, но решили ехать. У Таисии что-то похожее на защемление, но с каждым днем ей все легче. Приняли решение упростить контент".

"Первый день с кровати встать не могла. Не думаю, что это что-то серьезное. Я только по физике боялась, по элементам - нет", - добавила Собинина.

Позже в воскресенье произвольные программы покажут женщины. У дуэтов пройдет произвольный танец.