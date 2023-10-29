Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Красноярске

Вторыми стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске.

По сумме двух программ Бойкова и Козловский набрали 221,20 балла (74,52 балла за короткую программу + 146,68 балла за произвольную). Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,93; 72,05 + 142,88). Третьими стали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (205,70; 71,81 + 133,89).

Другие этапы Гран-при примут Казань (11-12 ноября), Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. На первом этапе Гран-при России соревнования среди спортивных пар не проводились, победителями второго этапа стали олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Бойковой 21 год, Козловскому - 23 года, с мая они занимаются в группе Этери Тутберидзе, ранее они тренировались в группе Тамары Москвиной. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара выиграла чемпионат Европы, в 2019 и 2022 годах стала бронзовым призером турнира.

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