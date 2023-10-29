Гимнастка Пасека получила предложение поработать тренером в одной из китайских спортшкол

Ранее двукратная чемпионка мира сотрудничала с национальной сборной Китая

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Мария Пасека получила предложение поработать тренером в одной из китайских государственных спортивных школ, однако не может им воспользоваться из-за проблем с оформлением нового заграничного паспорта. Об этом гимнастка сообщила ТАСС.

"Мне поступило предложение поработать в одной из китайских государственных спортивных школ, - сказала Пасека. - Я пока ничего не решила, но жизнь складывается так, что, наверно, я останусь здесь. Я уже который месяц не могу сделать загранпаспорт. Мне просто возвращают и пишут отказ, и я не понимаю причины".

В октябре 2022 года Пасека вместе с еще одной российской гимнасткой Татьяной Набиевой уехали в Китай работать с женской сборной этой страны по спортивной гимнастике. В августе по истечении контракта с Китайской гимнастической ассоциацией они вернулись в Россию.

"После моего возвращения из Китая прошло уже почти два месяца, я постепенно забываю фразы на китайском языке, которые удалось там выучить. Мне очень понравилось там работать, девочки очень работоспособные, они хотят тренироваться, нагрузки у них очень большие. Нам даже приходилось их немного останавливать. Что касается китайской еды, то она легкая и очень мне подходила, а от российской еды, мне кажется, что я пухну", - добавила Пасека.

"Хочу подчеркнуть, что я не предавала родину, как писали в соцсетях некоторые год назад. Просто бывшим спортсменам не всегда легко сразу найти работу в России. Но я лично пока не готова заявлять о том, что завершила карьеру", - заключила собеседница ТАСС.

Пасеке 28 лет, она является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке (2015, 2017), на ее счету три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также серебро чемпионата мира 2019 года в командном первенстве.