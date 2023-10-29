Газизов рассказал, что не устал от судебных разбирательств со "Спартаком"

Ранее суды отклонили семь исков бывшего генерального директора красно-белых к клубу

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов, который ныне занимает ту же должность в махачкалинском "Динамо", не устал от судебных разбирательств с красно-белыми. Об этом он рассказал ТАСС.

Судебные разбирательства между "Спартаком" и Газизовым идут с 2021 года. В первый раз Газизов потребовал взыскать со "Спартака" задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. 19 июня 2023 года Газизов направил седьмой иск, он был отправлен в Басманный суд города Москвы. Семь исков Газизова не получили удовлетворения суда. Позднее иск к Газизову подал "Спартак".

"Я не знаю, сколько еще будет исков, со мной работает юридическая компания, которая мне помогает в делах со "Спартаком", - сказал Газизов. - Я в принципе полностью им доверяю в ведении этих дел. Мне бы хотелось добиться правды, я только этим занимаюсь, как выйдет - не знаю, надеюсь, что мы договоримся. Когда я встал на этот путь, я знал, что это будет долго. Нет какой-то усталости от этого, меня это не раздражает".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб. 5 июля его назначили на пост генерального директора махачкалинского "Динамо".

Дагестан достоин представлять РПЛ

С 2023 года главным тренером махачкалинского "Динамо" является Курбан Бердыев. "Я многому учусь у Курбана Бекиевича Бердыева, у Гаджи Муслимовича Гаджиева в махачкалинском "Динамо", в клубе, где большие специалисты, которые прошли большой путь в футболе и знающие в 1 000 раз больше меня, - отметил Газизов. - Мне приятно находиться с ними и учиться. Если сравнивать с Уфой, то инфраструктура в Дагестане полностью готова, нужно только немного с системой карты болельщика поработать. А так, все идеально, Дагестан достоин того, чтобы представлять Российскую премьер-лигу".

28 октября "Динамо" на выезде уступило подмосковным "Химкам" со счетом 0:1 в матче 16-го тура Мелбет - Первой лиги. "Проиграли по делу, "Химки" были лучше. Игра у нас не пошла - почему, тренерский штаб будет разбираться. Я считаю, что мы проиграли в борьбе, в желании где-то, наверное. Но я знаю, как мы тренируемся, как желаем побед. Надеюсь, что мы выправим ситуацию. Задача - в каждом матче побеждать, это уже говорит обо всем", - заключил Газизов.

"Динамо" после 16 игр набрал 28 очков и идет пятым в турнирной таблице. В следующем матче команда 5 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".