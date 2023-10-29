Бывший хоккеист "Питтсбурга" умер в возрасте 29 лет, получив порез шеи во время матча

Американский нападающий Адам Джонсон выступал за команду "Ноттингем" в чемпионате Великобритании

ТАСС, 29 октября. Американский нападающий Адам Джонсон, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург", умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд". Об этом сообщила пресс-служба "Ноттингема".

На 35-й минуте матч был остановлен при счете 2:1 в пользу "Шеффилда". Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, Джонсону оказывали помощь на льду, позже 29-летнего игрока "Ноттингема" перевезли в городскую больницу.

"Адам, наш 47-й номер, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и потрясающим человеком, у которого вся жизнь была впереди. Клуб хотел бы выразить свои соболезнования семье Адама, его близким и всем его друзьям в это чрезвычайно трудное время. Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, потрясены новостью о смерти Адама", - говорится в заявлении пресс-службы.

Джонсон не был задрафтован командой НХЛ, но сыграл 13 матчей за "Питтсбург". Он отметился одним голом и тремя передачами в НХЛ. Нападающий провел три сезона за фарм-клуб "Питтсбурга" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) - "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон", а также играл за команды АХЛ "Онтарио" и "Лихай Вэлли". В Европе Джонсон представлял "Аугсбург" и "Мальмё". В сезоне-2016/17 он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе команды Университета Дулута (штат Миннесота, США). С 2023 года игрок выступал за "Ноттингем".