Олимпийская чемпионка гимнастка Ахаимова объяснила, почему пока не может вернуться в спорт

Спортсменка приостановила карьеру в июне 2022 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова взяла паузу в карьере по причине того, что пока не может решить все проблемы со здоровьем. Об этом гимнастка сообщила ТАСС.

В июне 2022 года личный тренер спортсменки Вера Киряшова сообщила ТАСС, что Ахаимова приняла решение приостановить карьеру из-за проблем с голеностопами.

"Все мы понимаем, что, находясь в составе сборной страны, все должны работать на максимуме, - сказала олимпийская чемпионка. - Для этого нужны и здоровье, и огромное желание. Но здоровья, к сожалению, не всегда хватает, потому что мы с самого детства очень много работаем. И чтобы вернуться, нужно сначала добиться того, чтобы оно было в порядке".

"Могут ли болельщики рассчитывать на мое возвращение? Надежда всегда есть", - добавила гимнастка.

Ахаимова летом 2021 года вместе с Ангелиной Мельниковой, Викторией Листуновой и Владиславой Уразовой выиграла золото командного турнира на Олимпиаде в Токио. 26-летняя гимнастка является обладательницей двух серебряных наград чемпионатов мира 2018 и 2019 годов (обе награды - за командные соревнования). В ее активе есть золото чемпионата Европы 2018 года в командном первенстве.