29 октября, 09:50
Фигурное катание

Бойкова и Козловский сожалеют о грубых ошибках, допущенных на этапе Гран-при в Красноярске

В воскресенье фигуристы стали победителями соревнований

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие третий этап Гран-при России в Красноярске в соревнованиях спортивных пар, допустили много грубых ошибок на турнире и будут работать над их устранением. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

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Бойкова и Козловский выиграли соревнования, набрав 221,20 балла (74,52 балла за короткую программу + 146,68 балла за произвольную).

"Все предельно понятно, были допущены ошибки, которых мы в будущем хотели бы избегать. При подготовке мы проделали колоссальную работу. Сетовать на оценки нет смысла, будем работать в направлении идеальных прокатов, у нас очень серьезные соперники, необходимо кататься чище, чтобы побеждать", - сказал Козловский.

"Мы меняли технику выбросов, в частности флип, меняли технику подкрута. Было тяжело, первый месяц точно. Но тренеры настаивали", - отметила Бойкова.

Фигуристы сообщили, что примут участие в шестом этапе Гран-при, который пройдет с 25-26 ноября в Москве. 

Теги:
Фигурное катание
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