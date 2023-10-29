Фигуристка Хромых рассказала о сложностях возвращения на лед после травмы

Прошлый сезон спортсменка пропустила, так как серьезно повредила руку

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Ученице Этери Тутберидзе фигуристке Майе Хромых было тяжело возвращаться на лед после полученной травмы, однако спортсменка поняла, что должна продолжать соревноваться. Об этом Хромых рассказала журналистам.

Хромых пропустила предыдущий сезон из-за серьезной травмы руки. В воскресенье она выступила с произвольной программой на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. После короткой программы спортсменка занимала восьмое место.

"Очень сложно возвращаться, думала, будет намного легче - приду, настроюсь, откатаюсь как раньше. Но в голове появляются новые сложности, которые решаются только через тренировки. Не хватило концентрации, начала придумывать себе какие-то ненужные вещи: получится - не получится", - сказала Хромых.

"Я приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом, мне нельзя было кататься. Плакала, переживала. Но сейчас все слава богу. Поняла, что не могу без соревнований и тренировок, и я решила, что должна пройти этот путь до конца. Фигурное катание - это моя жизнь", - добавила спортсменка.

Хромых 17 лет, она является призером этапов международной серии Гран-при.