Шипов считает, что партия против шахматиста Каруаны станет экзаменом для Есипенко

Россиянин лидирует на турнире Grand Swiss

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Партия пятого тура турнира Grand Swiss против участника матча за мировую шахматную корону 2018 года американца Фабиано Каруаны станет настоящим экзаменом для россиянина Андрея Есипенко. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В пятом туре Есипенко сыграет против Каруаны белыми фигурами. На данный момент россиянин единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 3,5 очка. Каруана набрал 3 балла.

"Турнир оправдывает ожидания, шахматисты начали довольно скромно, но постепенно разыгрываются, - сказал Шипов. - Радует Андрей Есипенко, который набрал хорошую форму, но сегодняшняя партия против Каруаны станет для него важнейшим экзаменом. Наш чемпион Владислав Артемьев стал набирать ход, было разочарование после двух ничьих, но в последних двух турах он одержал две победы. По моим наблюдениям, для попадания на турнир претендентов нужно, чтобы соотношение побед и поражений было "+4", так вот у Есипенко уже "+3", у Артемьева "+2", для старта это очень хорошо".

"Порадовал Евгений Наер, от него многого не ожидали, но без особого блеска он потихоньку набирает очки. Вчера обыграл сильного иранского гроссмейстера. Но неизвестно, сколько он продержится, потому что турнир длинный, и к концу у него могут сесть батарейки", - добавил собеседник агентства.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.