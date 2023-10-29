Фигуристка Хромых рассказала о желании вернуть в программу четверные прыжки

Спортсменка отметила, что сперва хочет вкатать свои программы

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых планирует восстановить четверные прыжки, однако в первую очередь спортсменке необходимо стабилизировать свои программы. Об этом она рассказала журналистам.

"Цель [восстановить четверные] есть, но она пока что на втором плане, сейчас нужно вкатать свои программы, чтобы они были стабильнее, чтобы оставалось время на тренировках на четверные, - сказала Хромых. - Может, не в этом сезоне, а в следующем. Если я это делала, я смогу это делать снова".

Хромых 17 лет, она является призером этапов международной серии Гран-при. Предыдущий сезон фигуристка пропустила из-за серьезной травмы руки.