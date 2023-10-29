Победительница этапа Гран-при Фролова довольна выступлением на первой серии турниров

Фигуристка намерена немного отдохнуть перед подготовкой к чемпионату России

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова рада, что смогла на высокой ноте завершить серию из четырех турниров. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы на этапе Гран-при России в Красноярске.

Фролова выступила на двух турнирах в Санкт-Петербурге, затем заняла второе место на этапе Гран-при России в Уфе. 29 октября фигуристка выиграла третий этап Гран-при страны в Красноярске.

"Очень довольна. Рада, что серию из четырех стартов я достойно провела, - сказала Фролова. - Рада всему, за исключением моих вращений - неразумно терять на них баллы. Значит, буду катать целиком программу и делать связку из шести вращений, чтобы они уже точно все получались".

Спортсменка добавила, что ей предстоит небольшой отдых, после которого она начнет подготовку к чемпионату России.

Фроловой 18 лет, она является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.