Фигуристка Фролова рассказала, что трудности помогают ей стать "бронированной"

Спортсменка стала победительницей этапа Гран-при России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Анна Фролова, ставшая победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, заболела перед соревнованиями, но решила принять в них участие, чтобы стать бронированной. Об этом фигуристка рассказала журналистам после победы.

По сумме двух программ Фролова набрала 215,55 балла.

"Я приболела, это отвлекало на разминке, но в прокате - нет, - сказала Фролова. - Тренеры предлагали мне разные варианты, но это важный для меня опыт, проходя через трудности, я стану бронированной. Поэтому сказала - я смогу откатать, и смогла".

"Я взрослая девушка, и меня это вполне устраивает. Мои кумиры в женском фигурном катании - Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, которые имели долгие карьеры в спорте. И я тоже хочу долго и успешно кататься", - добавила Фролова.

Фроловой 18 лет, она является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.