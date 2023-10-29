Фигуристка Яметова рассказала, что ее новая программа посвящена сильной женщине

Спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа Гран-при России в Красноярске фигуристка Вероника Яметова раскрывает в своей новой произвольной программе образ сильной женщины. Об этом 16-летняя спортсменка рассказала журналистам.

Яметова стала второй на турнире в Красноярске, она занимала четвертое место после короткой программы.

"Если бы не вчерашний неудавшийся прокат, все могло сложиться иначе, - сказала Яметова. - Но я смогла собраться и раскрыть образ своей произвольной программы. Эта программа про девочку-викинга, она была первой женой Рагнара. Когда они сражались за новые земли, она не позволила им отступать, и в итоге они выиграли битву. Думаю, эта программа показывает, какой сильной может быть женщина".

Фигуристка рассказала, как пережила травму, полученную в начале сезона перед контрольными прокатами.

"Было недоразумение на тренировке - мне пробили ногу коньком, но ничего сверхъестественного, только большая дырка в ноге, все уже заросло. Недельку посидела дома и снова вышла на тренировку".