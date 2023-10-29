Тренер Шульгин рассказал, что сборной России по прыжкам с шестом требуется новый инвентарь

По словам специалиста, федерация заказала инвентарь из США

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сборная России по прыжках с шестом перед началом олимпийского сезона нуждается в обновлении инвентаря. Как рассказал ТАСС тренер Владимир Шульгин, новые шесты уже привезли в Москву.

"Российские спортсмены прыгают на старых шестах, но уже возникла необходимость в новых, - сказал Шульгин. - Покупать инвентарь сейчас очень сложно, но мы заказали через нашу федерацию для сборной новые шесты. Они производятся в США, цена зависит от длины, нормальный женский шест стоит от $700 до $800, а мужской - от $1 000 до $1 200. Мне сказали, что шесты уже пришли и находятся в Москве, но я пока до них не добрался".

"У любого материала есть свои сроки использования, шест в среднем рассчитан на 30 тысяч сгибаний. Но у него могут быть скрытые дефекты и повреждения, было сколько угодно случаев, когда шесты ломались даже во время соревнований, особенно когда речь идет о шестах из карбона. Упал он во время погрузки, или грузовик по нему проехал, а потом на турнире ломается неожиданно для всех. Я помню у Георгия Горохова сломался на чемпионате России совершенно новый шест, который он только достал из чехла", - добавил тренер.

Шульгин является личным тренером действующих чемпионов России в прыжках с шестом Тимура Моргунова и Полины Кнороз. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики в начале октября выдвинул специалиста номинантом на участие во Всероссийском конкурсе на звание лауреата национальной премии в области физической культуры и спорта "Гордость России" 2023 года.

"До февраля прошлого года не было никаких проблем с закупкой новых шестов за рубежом. Да и сейчас есть фирмы, которые способны в обход всяких ограничений закупать спортивный инвентарь. Так, конечно, сложнее и дороже выходит, но что поделаешь. Но такие закупки делаются на уровне школ", - сказал собеседник ТАСС.

В СССР шесты не выпускались

"Во времена СССР наша промышленность не выпускала шесты, только в 1990 году пытались экспериментировать. Были контакты с нашим заводом, который производил лопасти для вертолетов, и из углеволокна пытались сделать. Но нужны специальные технологии, металл все делают хорошо, а машины из них - только некоторые страны. Все попытки наладить полноценное производство шестов в России завершились ничем, не хватило финансирования, не хватило технологической поддержки", - заметил собеседник ТАСС.

"Хотя были опытные образцы, на которых та же Светлана Александровна Абрамова пыталась прыгать. Тогда женский шест только начал развиваться в нашей стране, и она была вынуждена прыгать с инвентарем российского производства. А из Америки для нас поначалу было очень дорого и сложно доставлять женские шесты в Россию. Только потом стали понимать, как этот вопрос можно решить", - заключил Шульгин.

Абрамова в 1994 году выиграла серебряную медаль на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге. Сейчас она является тренером чемпионки мира 2019 года и серебряного призера Олимпиады-2020 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой.