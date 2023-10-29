Рой Джонс считает, что Фьюри нужно перенести бой против Усика

29 октября Тайсон Фьюри, побывав в нокдауне, раздельным решением судей победил Фрэнсиса Нганну

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри следует перенести бой против украинца Александра Усика после поединка с бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата французом Фрэнсисом Нганну. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в поединке, который прошел 29 октября в Эр-Рияде. При этом британец побывал в нокдауне.

"Фьюри просто недооценил Нганну, - сказал Джонс. - Он совершил глобальную ошибку, из-за которой ему теперь нужно переносить бой против Усика. С другой стороны, он заработал десятки миллионов долларов, находясь не в лучшей форме".

Поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 20 января 2024 года.