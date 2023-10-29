Льюис считает, что боксер Фьюри провалил поединок против Нганну

Британский боксер победил соперника раздельным решением судей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Британец Тайсон Фьюри провалил боксерский бой против француза Фрэнсиса Нганну. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в поединке, который прошел в Эр-Рияде. При этом британец побывал в нокдауне.

"Фьюри провалил бой против Нганну, - сказал Льюис. - Недооценка сыграла с Тайсоном злую шутку, ему пришлось исправляться по ходу поединка. Нганну, по сути, выглядит победителем в таком поединке".

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения. 35-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.