Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу Фьюри - Усик перенесли

Поединок планировалось провести 23 декабря

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе перенесен на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Поединок планировалось провести 23 декабря.

"Бой против Усика перенесен, - сказал Уоррен. - Он не состоится в декабре. Тайсону нужно время на восстановление и подготовку".

В ночь на воскресенье Фьюри в десятираундовом рейтинговом боксерском поединке, прошедший в Эр-Рияде, победил француза Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.