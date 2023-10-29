29 октября, 12:09
Бокс

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу Фьюри - Усик перенесли

Поединок планировалось провести 23 декабря

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе перенесен на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Поединок планировалось провести 23 декабря.

"Бой против Усика перенесен, - сказал Уоррен. - Он не состоится в декабре. Тайсону нужно время на восстановление и подготовку".

В ночь на воскресенье Фьюри в десятираундовом рейтинговом боксерском поединке, прошедший в Эр-Рияде, победил француза Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. 

Теги:
Фьюри, ТайсонБокс
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