Нганну может войти в топ рейтинга WBC после боя против Фьюри

Француз, проведший первый поединок на боксерском ринге, проиграл британцу раздельным решением судей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Французский боец Фрэнсис Нганну может войти в топ рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) после боя против британца Тайсона Фьюри. Об этом ТАСС сообщили в WBC.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в поединке, который прошел в Эр-Рияде.

"Да, это (включение Нганну в рейтинг - прим. ТАСС) возможно. Такой вариант будет рассмотрен", - сказал собеседник агентства.

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения.