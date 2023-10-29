Бразильский футболист "Химок" Андраде рассказал, что ему нравится жить в России

Игрок выступает за подмосковный клуб с февраля 2023 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бразильский защитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Лео Андраде доволен жизнью в России. Об этом он рассказал ТАСС.

"Пока было тепло, мы гуляли с женой, смотрели Москву, - сказал Андраде. - Но сейчас уже начались холода, поэтому нет так много времени на это. Мне все нравится в России. Сейчас у меня голова забита полностью тренировками. Я думаю, что вернусь к вопросу получения гражданства РФ чуть позже, сейчас немного загружен".

По итогам прошлого сезона "Химки" покинули состав участников Мир - Российской премьер-лиги. В сезоне-2023/24 команда выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата России - Мелбет - Первой лиге. "Почему остался в "Химках" после вылета из РПЛ? Изначально понимал, что прихожу сюда помогать команде, понятно, что когда я пришел, ситуация уже была плохой, - отметил Андраде. - Я подумал, что почему бы мне не остаться и помочь команде выйти в РПЛ. Я поговорил с тренером, мы пришли к взаимному согласию, теперь я готов помогать команде до конца".

28 октября "Химки" дома победили махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 в матче 16-го тура Первой лиги. "Наша команда очень хорошо играла, доминировала почти весь матч, результат закономерен, мы заслужили эту победу. Конечно, мы продолжаем делать то, что делаем, продолжаем зарабатывать очки и развиваться, мы на правильном пути. Я не сомневаюсь, что мы вернемся в РПЛ", - заключил Андраде.

Андраде 25 лет, он выступает за "Химки" с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями.