Дрозд и Шанаева рассказали, что сожалеют о травме фигуристки Морозовой

Спортсмены столкнулись на разминке на этапе Гран-при России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд принесли Аннабель Морозовой извинения за инцидент, произошедший на разминке перед субботними прокатами на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом они рассказали журналистам.

"Вроде бы до этого мы ни с кем не сталкивались, - сказала Шанаева. - Пять пар на льду в разминке. Увидела, что не очень корректно было, что нужно извиниться. Я могу абстрагироваться, поэтому на прокат выходила спокойно".

"Ноги - наш инструмент. Мы хотим обязательно пожелать здоровья. Во время самой разминки было непонятно [что произошло]. Нам жаль, что ребятам пришлось сняться. Так случается, к сожалению, - спорт у нас травмоопасный. Утром мы пересеклись с Анабель - в отеле поинтересовались здоровьем, пожелали восстановления. Но лезть к ним вчера перед врачами было бы театром. Жаль, что люди не видят всей ситуации", - добавил Дрозд.

Занимавшие третье место после ритм-танца Аннабель Морозова и Игорь Еременко по медицинским показаниям снялись с соревнований. 29 октября дуэт не смог завершить утреннюю тренировку. Спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов, Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку. В субботу на разминке перед ритм-танцем Шанаева задела коньком ногу Морозовой, ей наложили швы.