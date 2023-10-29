"Динамо" подаст жалобу в ФИФА по делу Норманна 30 октября

Норвежец сейчас выступает за "Аль-Раед" из Саудовской Аравии

ТАСС, 29 октября. Московское "Динамо" подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по делу о контракте норвежского полузащитника Матиаса Норманна 30 октября. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.

"Жалоба в ФИФА будет подана в понедельник", - сказал Пивоваров.

20 августа "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год, сезон-2021/22 он провел в аренде в английском "Норвиче".