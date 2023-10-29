Степанова и Букин заявили, что хотят стать лидерами в танцах на льду

Спортсмены выиграли третий этап серии Гран-при России в танцах на льду

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, возобновили карьеру для того, чтобы стать лидерами. Об этом Букин рассказал журналистам.

Степанова и Букин заняли первое место на третьем этапе Гран-при России. Дуэт не выступал полтора года - Степанова уходила в декрет.

"Мы стояли на пьедестале и обсуждали, как давно этого не было, как соскучились по этим ощущениям. На данном этапе мы довольны, но работать, работать и еще раз работать, приедем домой, пару дней выдохнем - и снова. Сейчас мы только возвращаемся в свою форму, мы возвращались для того, чтобы быть лидерами в танцах. Мы работаем и хотим совершенствоваться, чтобы побеждать не только себя, но и выигрывать соревнования", - отметил Букин.

"Мы вернулись в сезон, когда соревнования проходят только в России. Но я выходил на лед и нервничал, значит, суть соревнований сохранена. Конечно, мы очень хотим выйти на международный уровень. И мы будем работать над тем, чтобы, когда это произойдет, мы могли соревноваться с высшим эшелоном", - добавил он.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022), трижды - бронзовыми (2015, 2018, 2020).