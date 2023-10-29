Смит считает удачным выступление российской команды Team Spirit на The International

Team Spirit сыграет в суперфинале с победителем встречи между китайским LGD Gaming и канадским Gaimin Gladiators

ТАСС, 29 октября. Выход российской команды Team Spirit в суперфинал чемпионата мира по игре Dota 2 - The International является успешным результатом. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Результаты исключительно положительные, ребята из Team Spirit сейчас в шаге от второй победы в турнире. Таким достижением сейчас может похвастаться только одна команда, и, конечно, мы будем очень рады, если наши соотечественники войдут в этот элитный клуб двукратных чемпионов The International. В целом уже сейчас можно сказать, что для наших ребят этот The International выдался удачным, ведь спортсменов из России на него приехало больше, чем из какой-либо другой страны. Но мы, конечно, ждем от Team Spirit победы", - сказал Смит.

Суперфинал турнира пройдет в ночь на 30 октября. Team Spirit сыграет с победителем встречи между китайским LGD Gaming и канадским Gaimin Gladiators. Российская команда выиграла турнир в 2021 году.