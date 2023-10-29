Бестемьянова: мужчины сделали много ошибок на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Победителем соревнований одиночников в Красноярске стал Дмитрий Алиев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристки на этапе Гран-при России в Красноярске показали чистые прокаты, в отличие от мужчин, допустивших очень много ошибок. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Этап Гран-при России в Красноярске завершился в воскресенье. У женщин турнир выиграла Анна Фролова, у мужчин победителем стал Дмитрий Алиев.

"У Димы Алиева была интересная программа, но не получился чистый прокат. Запаса в короткой программе хватило для победы. У девочек был интересный турнир, и говорить о том, что он слабый, нельзя. В отличие от мальчиков, они катались чисто и не допускали ошибок, а мальчики их сделали много", - сказала Бестемьянова.

Следующий этап Гран-при пройдет с 11 по 12 ноября в Казани.