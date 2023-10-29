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Футбол в России

Футболист Кудряшов уверен, что "Факел" не вылетит из РПЛ

После 13 матчей воронежская команда занимает 12-е место в турнирной таблице

ТАСС, 29 октября. Футболист воронежского "Факела" Федор Кудряшов уверен, что команда сохранит место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. Об этом Кудряшов рассказал "Спорт-Экспрессу".

В матче 13-го тура 28 октября "Факел" на своем поле обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0.

"У нас есть задачи, которые мы пытаемся решить, не обращая внимания на комментарии критиков. Уверенность, что "Факел" останется в РПЛ есть", - сказал Кудряшов.

"Факел" набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Воронежа 4 ноября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". 

Теги:
Российский футбол
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