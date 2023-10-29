Крылова: травмированная фигуристка Морозова надеется выступить на московском Гран-при

Спортсменка, выступающая в дуэте с Игорем Еременко, не смогла завершить утреннюю тренировку на этапе в Красноярске, в результате чего фигуристы снялись с соревнований

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Выступающая в танцах на льду фигуристка Аннабель Морозова надеется восстановиться от травмы до этапа Гран-при России в Москве. Об этом ТАСС рассказала тренер дуэта Морозовой и Игоря Еременко Анжелика Крылова.

28 октября на разминке перед ритм-танцем на этапе Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Позже Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной наложили швы. 29 октября дуэт не смог завершить утреннюю тренировку: спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов, Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку, а позднее фигуристы снялись с Гран-при.

"Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Будем восстанавливаться, делать перевязки и обязательно сделаем МРТ - все-таки опасное место травмировано, все связки и сухожилия рядом. До этапа в Москве еще месяц, надеемся, что к этому сроку Аннабель успеет восстановиться", - сказала Крылова.

"Что касается ее психологического состояния, то, конечно, все это для нее очень неприятно, обидно. Она очень хотела выступать, так долго этого ждала. Ничего, все впереди. Я считаю, что эта ситуация еще больше нас сплотит для будущих побед", - добавила тренер.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.