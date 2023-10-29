Бестемьянова считает Степанову и Букина фигуристами высочайшего уровня

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, выиграли третий этап Гран-при России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, на этапе Гран-при в Красноярске показали проникновенный прокат, доказав, что являются спортсменами высочайшего уровня. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Степанова и Букин заняли первое место на третьем этапе Гран-при России. Дуэт не выступал полтора года - Степанова уходила в декрет.

"У Степановой и Букина очень проникновенный прокат, мне он очень понравился. Это спортсмены высочайшего уровня, они являются самой скатанной парой. Они соревнуются сами с собой, но так делают все большие спортсмены, они соревнуются сами с собой, а не с соперниками", - сказала Бестемьянова.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022), трижды - бронзовыми (2015, 2018, 2020).