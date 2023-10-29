Кудряшов сравнил поле в Воронеже с газоном в Хорватии на матче отбора к чемпионату мира

Футболист "Факела" ранее выступал за сборную России

ТАСС, 29 октября. Футболист "Факела" Федор Кудряшов вспомнил отборочный матч к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Хорватии из-за качества поля в Воронеже на игре 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Об этом Кудряшов рассказал "Спорт-Экспрессу".

Встреча между "Факелом" и "Спартаком" завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил ТАСС, что комиссия по оценке качества футбольных полей проинспектирует газон в Воронеже 1 ноября.

"Перед началом игры по отскокам мяча я вспомнил как раз то поле в Сплите. Плохих мыслей не было, но матч с Хорватией напомнило", - сказал Кудряшов.

Встреча между сборными Хорватии и России завершилась победой хорватской команды со счетом 1:0. Кудряшов забил мяч в свои ворота. Хорваты благодаря победе напрямую квалифицировались в финальную часть чемпионата мира, где заняли третье место. Сборная России вышла в стыковые матчи, но была отстранена из-за ситуации на Украине.