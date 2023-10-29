29 октября, 15:54
Футбол в России

Степашин считает, что "Динамо" может побороться за первое место, если сохранит футболистов

Член совета директоров московского клуба назвал задачей команды на сезон место в тройке в чемпионате и победу в Кубке России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" может побороться за первое место в чемпионате России по футболу, если сохранит текущий состав. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

В воскресенье "Динамо" со счетом 2:1 обыграло екатеринбургский "Урал" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Бело-голубые набрали 21 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице.

"Концовка матча - не дай бог, а игра неплохая. За оценкой сезона давайте в мае вернемся, задача одна - [место] в тройке и кубок. Сможет ли "Динамо" побороться за первое место? Если не будут перекупать у нас игроков", - сказал Степашин.

В следующем туре "Динамо" 6 ноября на выезде сыграет с "Сочи". 

Теги:
Российский футбол
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