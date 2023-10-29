Гендиректор "Пари НН" назвал "футбольной магией" два не забитых в ворота команды пенальти

Нижегородская команда обыграла "Сочи" со счетом 1:0 в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 октября. Два не реализованных футболистами "Сочи" пенальти в матче с "Пари Нижний Новгород" являются магией. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Встреча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги завершилась победой "Пари НН" со счетом 1:0. На 63-й минуте удар Вани Дркушича с пенальти отразил вратарь Артур Нигматуллин, на третьей компенсированной минуте Кристиан Нобоа пробил выше ворот.

"Двойной валидольный матч, могу так про себя сказать. Очень важные домашние три очка. Пока все давали прогнозы на разные исходы, команда не обращала на это внимание, в том числе на победу "Сочи" над "Уралом" [в прошлом туре]. Команда сделала свою работу, все переживали, в наши ворота дважды били пенальти и дважды не забили. Это футбольная магия, но она не происходит сама по себе, а лишь тогда, когда все работают", - сказал Мелик-Гусейнов.

"Пари НН" набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.