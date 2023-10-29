Личка рассказал о ситуации с травмированными футболистами "Динамо"

Матч с "Уралом" пропустили Вячеслав Грулев, Николя Муми Нгамалё и Даниил Фомин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Динамо" Вячеслав Грулев выбыл до конца года из-за перелома, полузащитник Николя Муми Нгамалё может сыграть в матче Фонбет - Кубка России с "Пари Нижний Новгород". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил о том, что Грулев из-за перелома выбыл до конца 2023 года. Также игру чемпионата России с "Уралом" (2:1), которая прошла в воскресенье, пропустили Нгамалё и полузащитник Даниил Фомин, который получил повреждение в товарищеском матче сборной России против команды Кении.

"Муми и Фомин работают индивидуально. У Муми было повреждение связок, если будет все хорошо, то он будет готов к матчу в четверг. У Фомина ситуация посложнее, он чувствует еще боль. У Грулева перелом, скорее всего, выбыл до конца года", - сказал Личка.

"Фомин, если сам будет чувствовать, то может два-три дня восстанавливаться. Но я вижу, что он будет готов к игре с "Сочи", - добавил главный тренер. Матч 14-го тура чемпионата России с "Сочи" пройдет 6 ноября.

По словам чешского специалиста, в четверг в Кубке России сыграют защитники Станислав Бессмертный, Иван Лепский и Сергей Паршивлюк.