29 октября, 16:33
Фигурное катание

Тарасова отметила чистоту женских прокатов на этапе Гран-при России в Красноярске

Татьяна Тарасова. Софья Сандурская/ ТАСС
Татьяна Тарасова
© Софья Сандурская/ ТАСС

Победительницей этапа стала Анна Фролова

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Женщины показали очень хорошие, чистые прокаты на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Я очень люблю наши соревнования, очень интересный был этап. Девочки катались сегодня хорошо, очень чисто. Мне понравилось, как откаталась Анна Фролова, она меня удивила", - сказала Тарасова.

Фролова заняла первое место на третьем этапе Гран-при. Второй стала Вероника Яметова, лидировавшая после короткой программы Мария Агаева осталась третьей.

Следующий этап Гран-при пройдет 11-12 ноября в Казани. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
© Информационное агентство ТАСС
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