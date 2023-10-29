Смолов считает, что РФС не надо переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

По мнению нападающего "Динамо", это не даст гарантии выступления на международной арене

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) не надо переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Такое мнение журналистам высказал нападающий московского "Динамо" Федор Смолов.

26 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что может рассмотреть вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на исполкоме в ноябре-декабре.

"Мое видение ситуации не поменялось, я думаю, что не стоит переходить в принципе. Потому что это не самый простой процесс с точки зрения того, что, когда нас допустят играть, где гарантия, что, например, даже попав на чемпионат мира те же команды не откажутся с нами выступать. И где гарантия, что те команды, которые состоят в азиатской конфедерации, будут голосовать за то, чтобы нас туда впустили. Ситуация сложная, надеюсь, что как можно скоро это разрешится", - сказал Смолов.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.