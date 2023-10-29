29 октября, 16:47
Футбол в России

Футболист "Динамо" Смолов отметил улучшение качества судейства в РПЛ

По мнению нападающего бело-голубых, арбитры стали больше давать вести борьбу игрокам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов считает, что качество судейства в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) улучшилось. Такое мнение Смолов высказал журналистам.

"Честно сказать, вижу улучшение судейства. Хотел бы отметить и поблагодарить судей за то, что они стали больше давать бороться. Это большой плюс", - отметил Смолов.

9 октября президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Алаев также рассказал, что глава департамента судейства РФС серб Милорад Мажич избегает встреч с представителями клубов. 

Теги:
Российский футбол
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