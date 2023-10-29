Личка: футболисты "Динамо" не должны были проигрывать в матче, посвященном Яшину

Бело-голубые обыграли "Урал" со счетом 2:1

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" не должны были уступать в матче, посвященном дню рождения пятикратного чемпиона СССР и трехкратного обладателя Кубка СССР в составе бело-голубых Льва Яшина. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

Футболисты бело-голубых в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги обыграли "Урал" со счетом 2:1, они вышли на поле в черной форме, посвященной Яшину.

"Уверен, что Яшин смотрит сверху на нас и старается нам помогать. Мы перед игрой разговаривали, вспомнили, как проиграли полгода назад "Факелу", когда было 100-летие клуба. Понимали, что такое не надо повторять, мы играли за честь клуба, и после победы было всем приятно", - сказал Личка.

"Главная задача выполнена, мы выиграли сегодня. 80 минут хорошо играли, получилось забить уже с игры, чему я очень рад. Плохо реагировали на ситуацию последние 10 минут, не были активны в прессинге. Последние 10 минут была психологическая война самих с собой, какая-то боязнь", - добавил главный тренер.

Личка рассказал про задачи команды на оставшуюся часть сезона. "Постараемся биться за медали. Но лидеры теряют очки, и будет возможность выходить и биться, ведь если не будет больших целей, то лучше не играть в футбол. Да, "Краснодар" играет стабильно, "Зенит" выглядит как машина, которая раскручивается, но мы не хуже остальных команд, как ЦСКА", - подчеркнул он.

В следующем туре "Динамо" 6 ноября сыграет на выезде с "Сочи".