Сборная России стала победителем Международных парламентских игр

Второе место заняла команда Белоруссии, третье - сборная Киргизии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская команда заняла первое место в соревнованиях Международных парламентских игр. Финальный день турнира состоялся в воскресенье в Москве и завершился футбольным матчем, в котором сборная парламентариев России переиграла сборную парламентариев мира со счетом 6:2.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 80 парламентариев из 12 стран.

Участники соревновались в мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, теннисе, бильярде, бадминтоне и гольфе. Сборная России стала победителем общего зачета, второе место заняла команда Белоруссии, третьими стали парламентарии из Киргизии.

Международные парламентские игры проводятся с 2009 года.