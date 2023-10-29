Травма Морозовой и победное возвращение Степановой и Букина. Итоги этапа Гран-при России

В женском катании первое место заняла Анна Фролова, среди мужчин лучшим стал Дмитрий Алиев, соревнования спортивных пар выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Третий этап российской серии Гран-при по фигурному катанию завершился в воскресенье на "Кристалл-Арене" в Красноярске. Прежде всего он запомнится болельщикам травмой Аннабель Морозовой, для которой это был первый официальный старт в карьере с новым партнером Игорем Еременко, первой победой в серии 18-летней Анны Фроловой, золотом "ветерана льда" Дмитрия Алиева и яркой борьбой спортивных пар.

Героем первого дня турнира стала дочь одного из самых известных отечественных тренеров по фигурному катанию Николая Морозова. Фигуристка встала в пару с Еременко в феврале нынешнего года, к осени спортсмены переехали из США в Россию, и в настоящее время они выступают под руководством Анжелики Крыловой.

Инцидент произошел во время разминки сильнейшей группы танцоров - Елизавета Шанаева, двигавшаяся в направлении Морозовой спиной, вонзила задник лезвия конька в ногу соперницы. Несмотря на это, Морозова и Еременко все-таки продолжили выступление, однако к концу проката партнерша плакала от боли, Еременко унес ее в карету скорой помощи на руках. Позже врачи наложили ей несколько швов.

На утреннюю тренировку спортсмены, занимавшие третье место после короткой программы, все-таки вышли, но больше нескольких кругов Морозова проехать не смогла и в слезах покинула лед. Теперь ей предстоит восстановление, и пока дальнейшие планы и перспективы дуэта выглядят туманными.

Что же касается Шанаевой, ненамеренно ставшей причиной драмы на красноярском льду, то фигуристка сразу после произошедшего сказала, что не заметила соперницу. Ее партнер Павел Дрозд отметил, что в одной части льда в этот момент скопилось сразу три пары, что и спровоцировало ситуацию. Фигуристы выразили сожаления соперникам, снявшимся с турнира.

Победителями этапа в Красноярске заслуженно и предсказуемо стали двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, вернувшиеся на соревновательный лед спустя полтора года. Спортсмены в настоящее время представляют команду Александра Жулина, а прежде в течение 15 лет тренировались у Ирины Жук и Александра Свинина. Как отметил после победы Букин, они "вернулись, чтобы стать лидерами". Дуэт в сумме за две программы набрал 215,27 балла (87,26 за ритм-танец + 128,01 за произвольный танец), результат Шанаевой и Дрозда - 196,12 балла (79,61 + 116,51), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (182,96; 71,42 + 111,54).

Девочки-викинги

Главной отличительной чертой женского турнира стало отсутствие элементов ультра-си как на льду, так и даже в заявках спортсменок. Победительницей третьего этапа стала 18-летняя Анна Фролова. Несмотря на молодость, фигуристка считается одной из самых взрослых спортсменок женского российского катания. А в связи с паузой в карьере 26-летней Елизаветы Туктамышевой она выбилась чуть ли не в самые старшие. Сама Фролова к этому факту относится очень позитивно, тем более что для нее Туктамышева - пример для подражания. "Я взрослая девушка, дама, и меня это вполне устраивает. И я тоже хочу долго и успешно кататься", - подчеркнула Фролова.

На втором месте расположилась 16-летняя Вероника Яметова, которая продолжает покорять сердца болельщиков своей искрящейся энергетикой. В воскресенье свердловская фигуристка, которая тренируется под руководством Елены Левковец, первой наставницы олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, предстала в образе девочки-викинга. "Она была первой женой Рагнара, когда они сражались за новые земли, она не позволила им отступать, и в итоге они выиграли битву. Думаю, эта программа показывает, какой сильной может быть женщина", - рассказала Яметова. Судя по тому, что от травмы, подобной повреждению Морозовой, фигуристка в начале сезона восстановилась за неделю, этот образ действительно "про нее".

По сумме двух программ Фролова набрала 215,55 балла (70,75 за короткую + 144,80 за произвольную). Второй стала Яметова (211,29; 66,97 + 144,32). Лидировавшая после короткой программы Мария Агаева осталась третьей (208,91; 70,91 + 138).

Немалый интерес у болельщиков вызвало и возвращение на лед после проблем со здоровьем 17-летней Майи Хромых. Об элементах ультра-си в ее случае речи пока тоже не идет, но ученица Этери Тутберидзе во что бы то ни стало намерена вернуть их в свой арсенал.

"Очень сложно возвращаться, - призналась Хромых. - Думала, будет намного легче - приду, настроюсь, откатаюсь как раньше. Но в голове появляются новые сложности, которые решаются только через тренировки". Девушка рассказала, что плакала, переживала из-за невозможности тренироваться, но сейчас в ее жизни все более-менее налаживается. "Поняла, что не могу без соревнований и тренировок, и я решила, что должна пройти этот путь до конца. Фигурное катание - это моя жизнь", - добавила спортсменка, ставшая восьмой после короткой программы и пятой по сумме двух.

Неунывающие "ветераны"

Победителем мужского турнира в Красноярске стал чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, вторым стал его друг и коллега Александр Самарин. Спортсмены по окончании старта порадовались друг за друга.

"Поздравляю Димку, очень здорово, что мы, ветераны льда, еще могем", - пошутил после старта 25-летний Самарин. А 24-летний Алиев развил тему возраста сравнением новых фигуристов с молодой картошкой: "Саша [Самарин] прав, мы с ним "девяностики" вдвоем остались, остальные помладше. Тенденция такая сейчас, что все рано начинают прыгать четверные. Это им проще дается - они юны, тело молодое, как молодая картошечка, мы же уже с гнильцой. Приятно выигрывать в такой компании, доказываешь себе, что ты еще на что-то способен даже с ошибками".

Алиев стал победителем, набрав по сумме двух программ 260,07 балла (100,45 за короткую программу + 159,62 за произвольную), результат Самарина - 256,99 балла (93,92 + 163,07), третьим стал Петр Гуменник (242,77; 70,41 + 172,36).

Для ученика Вероники Дайнеко короткая программа совершенно не сложилась, Гуменник занял в ней лишь пятое место. А в произвольной оказался первым, что и позволило ему оказаться на пьедестале Гран-при. Как рассказал фигурист, причиной таких скачков стала не вовремя накрывшая его акклиматизация.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, подводя для ТАСС итоги турнира, отметила, что катание девушек в Красноярске выдалось куда чище, чем у молодых людей. "У Димы Алиева была интересная программа, но не получился чистый прокат. Запаса в короткой программе хватило для победы. У девочек был интересный турнир, и говорить о том, что он слабый, нельзя. В отличие от мальчиков, они катались чисто и не допускали ошибок, а мальчики их сделали много", - сказала Бестемьянова.

Небезупречно, но "предельно понятно"

Сенсации в парном катании в Красноярске не случилось, победителями этапа стали чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ни короткая, ни произвольная программа новых членов команды Этери Тутберидзе не обошлась без ошибок. Тем не менее по сумме двух программ Бойкова и Козловский набрали 221,20 балла (74,52 балла за короткую программу + 146,68 балла за произвольную). Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,93; 72,05 + 142,88). Третьими стали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (205,70; 71,81 + 133,89).

"Все предельно понятно, были допущены ошибки, которых мы в будущем хотели бы избегать. При подготовке мы проделали колоссальную работу. Сетовать на оценки нет смысла, будем работать в направлении идеальных прокатов, у нас очень серьезные соперники, необходимо кататься чище, чтобы побеждать", - сказал Козловский. А партнерша пояснила: "Мы меняли технику выбросов, в частности флип, меняли технику подкрута. Было тяжело, первый месяц точно".

Интересные программы и высокую технику катания продемонстрировала пермская пара Осокина и Грицаенко, которые тренируются у Павла Слюсаренко. "Что касается баллов, то что наработали, то и показали, - считает Грицаенко. - Было видно, что я переживал, допустил ошибки, которых можно было легко избежать. В целом мне оценки больше понравились, чем наша программа". Партнерша спортсмена по-женски мудро ответила фигуристу: "Иногда кажется, что все совершенно плохо, а на самом деле было хорошо".

Не пробилась пока к пьедесталу новая пара Дениса Ходыкина и Таисии Собининой, однако дебют их можно считать состоявшимся. Даже несмотря на проблемы со здоровьем у партнерши - она выступала в Красноярске на фоне проблем со спиной.

Следующие этапы Гран-при России примут Казань (11-12 ноября), Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.