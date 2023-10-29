Смолов назвал последовательным решение УЕФА об отстранении российских команд до конца СВО

Нападающий "Динамо" считает, что УЕФА и ФИФА настроены на то, чтобы вернуть российские команды, но другие страны выступают против этого

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вопрос о возвращении российских сборных на международные турниры стал политизированным, поэтому решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских команд до окончания специальной военной операции (СВО) выглядит последовательным. Такое мнение журналистам высказал нападающий московского "Динамо" Федор Смолов.

"Я вижу позитивные движения, УЕФА и ФИФА (Международная федерация футбола - прим. ТАСС), в принципе, настроены, чтобы вернуть нас на международную арену. Но, к сожалению, другие страны сильно против, все как-то скатывается в политику. Заявление УЕФА о том, что до конца СВО нас не вернут? В этом, наверное, есть какая-то последовательность", - сказал Смолов.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России, даже если жеребьевка уже проведена. На исполкоме УЕФА 10 октября пункт повестки, связанный с допуском команд России до 17 лет, был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. 4 октября УЕФА сообщил, что российские команды не будут допущены до турниров до окончания СВО.