"Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Манчестер Сити"

ТАСС, 29 октября. "Манчестер Сити" в гостях со счетом 3:0 обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей голы забили Эрлинг Холанд (26-я минута, с пенальти, 49-я минута) и Фил Фоден (80).

Первый матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" прошел в 1881 году, сегодняшний матч стал 191-м манчестерским дерби. "Манчестер Сити" одержал 60-ю победу, на счету "Манчестер Юнайтед" 78 выигранных встреч. Еще 53 матча завершились вничью.

"Манчестер Сити" благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата, команда набрала 24 очка. "Манчестер Юнайтед" - восьмой, подопечные Эрика тен Хага набрали 15 очков. В следующем туре "Манчестер Сити" 4 ноября примет "Борнмут", "Манчестер Юнайтед" в этот же день на выезде встретится с "Фулхэмом".

В других матчах игрового дня "Эвертон" на выезде переиграл "Вест Хэм" со счетом 1:0, "Астон Вилла" одержала домашнюю победу над "Лутоном" (3:1), "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Ноттингем Форест" (3:0). Матч между "Брайтоном" и "Фулхэмом" завершился вничью (1:1).