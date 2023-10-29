Сборная России стала победителем Открытых киберспортивных студенческих игр по CS:GO

В финале российские спортсмены победили команду Белоруссии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Белоруссии в финале Открытых киберспортивных студенческих игр по дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Встреча прошла в воскресенье на "VK Play - Арене" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 2-0. Третье место разделили сборные Казахстана и Белоруссии.

Сборная России в составе Виталия Захарюты (VILBy), Вадима Торопынина (YumsaN), Павла Прокопьева (z1Nny), Максима Бекетова (Sowalio) и Владислава Тучина (H4SAN4TOR) за победу получила 1 млн рублей. Белорусская команда заработала 700 тыс. рублей, киберспортсмены из Киргизии и Казахстана - по 400 тыс. рублей.

В Открытых киберспортивных студенческих играх принимали участие спортсмены из восьми стран: России, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Сербии и Таджикистана. Общий призовой фонд турнира - 2,5 млн рублей.