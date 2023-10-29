Чесноков назвал фантастическим матч между теннисистами Медведевым и Синнером

Россиянин в финале турнира в Вене потерпел поражение со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером получился фантастическим. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу Синнера.

"Мне кажется, два игрока показали нереальный уровень, фантастический матч, один из лучших в этом году, и говорить о том, что одному из игроков чего-то не хватило, неправильно. Был космический гейм в третьем сете, который Медведев проиграл на своей подаче, потом дальше при счете 5:3 и 15:40 на подаче Синнера итальянец плохо укоротил, и у Даниила был шанс сделать брейк, но он им не воспользовался. Было много прекрасных длинных розыгрышей, что говорит о том, что оба игрока находятся в прекрасной физической форме, просто монстры", - сказал Чесноков.

"Возможно, Даниил где-то неправильно играл позиционно. Если бы он принимал мячи чуть ближе к корту, я думаю, ему было бы проще играть. Ничего страшного в этом поражении нет, это тот турнир, который можно проиграть, будем надеяться, что Медведев сможет взять реванш на более крупных турнирах - ["Мастерсе"] в Париже или на Итоговом [турнире ATP]", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев выиграл турнир 2022 года, из россиян его победителем также становился Андрей Рублев (2020).