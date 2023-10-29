Янчук сравнил матч теннисистов Медведева и Синнера с боксерским поединком

Финальный матч турнира в Вене завершился победой итальянского теннисиста

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер обменивались ударами с высокой интенсивностью в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, поэтому их игра была похожа на боксерский поединок. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 в пользу Синнера.

"Встретились два достойных друг друга соперника. Я думаю, если бы первый сет выиграл Медведев, то дальше бы он дожал Синнера, потому что во втором сете наш теннисист расцвел, но этого не случилось, сослагательное наклонение тут не работает. Этот матч напоминал боксерский поединок в ближнем бою, потому что соперники обменивались ударами с высокой интенсивностью, из-за этого происходила огромная затрата сил и энергии", - сказал Янчук.

"Они старались разводить друг друга по углам, играли очень остро, активно. В конце у Медведева накопилось больше усталости, и он стал чаще ошибаться. Его соперник все-таки чуть помоложе, поэтому он имел небольшое преимущество в концовке. Даниилу немного не повезло, но это спорт, по мастерству они с Синнером были равны", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышает €2,4 млн. Медведев выиграл турнир 2022 года, из россиян его победителем также становился Андрей Рублев (2020).