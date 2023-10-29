Футболист Обляков считает, что ЦСКА продолжает борьбу за чемпионство

Армейцы в воскресенье нанесли первое в сезоне поражение лидеру чемпионата "Краснодару"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Иван Обляков считает, что после победы над "Краснодаром" команда продолжает борьбу за чемпионство. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 и нанес команде Владимира Ивича первое поражение в текущем чемпионате.

"Я думаю, что всем понравилась игра, было интересно, старались от себя играть. Думаю, что игра получалась, все отдались на 100%, из-за этого победили. "Краснодар" идет на первом месте, у них хорошая уверенность, у игроков командная игра. Когда побеждаешь, уверенность улучшается, поэтому ждали сложной игры, интересной какой она получилась", - отметил Обляков.

"Наш секрет в командной игре. Народа хватает, все стараются, работают. Конечно, есть ощущение, что ЦСКА в гонке за чемпионство. Понятно, если бы результат был неудовлетворительным, тяжело было бы говорить об этом, но всегда в гонке, всегда стараемся побеждать", - добавил полузащитник ЦСКА.

ЦСКА набрал 21 очко после 13 туров и занимает пятое место в турнирной таблице. "Краснодар" располагается на первой строчке с 28 очками.