Футболисту ЦСКА Мухину задерживают выдачу визы для перелета в Германию на операцию

По словам главного тренера армейцев Владимира Федотова, отсрочка в получении визы произошла по "непонятным причинам"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Полузащитнику московского ЦСКА Максиму Мухину пока не выдали визу для перелета в Германию для проведения операции. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

22 октября пресс-служба команды сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0).

"В Германию он пока не едет. Ждем получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении", - сказал Федотов.

"Как его травма повлияет на коллектив? Он наш коллега, наш футболист, не хочется терять на длительное время, календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время", - добавил Федотов.

Мухину 21 год, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также Мухин принял участие в трех последних товарищеских матчах сборной России против команд Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2), в матче с кенийцами он отметился голевым пасом.