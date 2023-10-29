29 октября, 19:55
Футбол во Франции

Матч чемпионата Франции между "Марселем" и "Лионом" отменили из-за беспорядков

Главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил повреждения лица после того, как фанаты "Марселя" забросали камнями автобус с игроками и тренерским штабом соперника

ТАСС, 29 октября. Матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Лионом" отменен из-за беспорядков в Марселе перед началом игры. Об этом сообщили на стадионе "Велодром" в Марселе, где должна была пройти встреча.

"Уважаемые болельщики, матч сегодня вечером не состоится. Просим вас соблюдать спокойствие, направляться к выходу и следовать инструкциям стюардов", - говорится в сообщении, размещенном на стадионе "Велодром".

Как ранее сообщала французская газета L'Equipe, перед началом матча фанаты "Марселя" забросали камнями автобус с игроками и тренерским штабом "Лиона". Главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил травмы лица из-за осколков.

"Марсель" занимает девятое место в чемпионате Франции, команда набрала 12 очков. "Лион" идет на последнем, 18-м месте с тремя очками. 

Теги:
Футбол во Франции
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